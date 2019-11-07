Коростень, 7 ноября 2019, 12:58 — REGNUM В Житомирской области Украины правоохранители ищут взрывчатку в поезде сообщением «Львов — Киев», сообщили 7 ноября в пресс-службе национальной полиции Житомирской области.
Поезд остановили на железнодорожной станции возле города Коростеня, около 500 пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние.
По итогам проверки полицейские не нашли взрывное устройство, поезд продолжил движение по маршруту.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в населённом пункте Седово сотрудники полиции и МЧС ДНР обнаружили муляж самодельного взрывного устройства.
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