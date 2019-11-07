Пермь, , 12:46 — REGNUM В Перми совершено нападение на журналистку телекомпании ГТРК. Охранник пытался препятствовать профессиональной деятельности журналиста Ларисы Стрельниковой во время съемок сюжета о сносе частных гаражей в Разгуляе, сообщает ГТРК-Пермь.

Мужчина отказался отвечать на вопросы корреспондента и требовал прекратить съемку. Охранник выхватил микрофон у девушки и ударил журналистку. Сюжет с инцидентом показали в эфире телеканала.

В государственной телерадиокомпании «Пермь» оценивают причиненный охранником материальный и моральный ущерб. В ближайшее время факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста будет рассмотрен правоохранительными органами, заявило СМИ.

За корреспонденту вступился Союз журналистов. Председатель пермского отделения Игорь Лобанов сообщил, что от имени Союза журналистов России будет подано заявление в прокуратуру. «Случившееся я однозначно расцениваю как нападение на журналиста при исполнении им своих профессиональных обязанностей. Это статья 144 Уголовного кодекса РФ. До шести лет лишения свободы. Надеюсь, правоохранительные органы без лишних проволочек дадут оценку этому факту», — сказал Лобанов.