Душанбе, , 12:40 — REGNUM Все нападавшие на погранпост «Ишхабад» — граждане Таджикистана. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел страны Умарджона Эмомали.

По его словам, среди убитых и задержанных боевиков, атаковавших пост, были женщины. Имена всех нападавших в МВД пообещали обнародовать в ближайшее время.

«В настоящее время Генеральная прокуратура проводит расследование по данному делу. Личности всех членов группы будут полностью подтверждены до конца этого дня», — цитирует слова представителя МВД издание.

Напомним, вооружённое нападение на пограничный пункт на таджикско-узбекской границе произошло ночью 6 ноября. В результате инцидента погибли пограничник и милиционер, ликвидированы 15 боевиков. Остальные задержаны.

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