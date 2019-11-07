Новороссийск, Краснодарский край, , 12:45 — REGNUM Прокуратура Новороссийска начала проверку в связи возгоранием резервуара на нефтебазе «Грушевая». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

«Прокуратура Новороссийска проводит проверку», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Как передавало ИА REGNUM, возгорание в Новороссийске произошло 7 ноября в одном резервуаров нефтебазы. Пожар был потушен. Сообщается о пятерых пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии.