Лагос, Нигерия, , 12:42 — REGNUM Во вторник, 5 ноября, нигерийские пожарные весь день тушили крупное возгорание на рынке Балогун в центре коммерческой столицы страны, Лагоса. Об этом передает VOA Africa.

По информации радиостанции, территорию заволокло густым черным дымом и пламенем, когда пожарные приехали на место происшествия. По словам представителя полиции, пожар начался утром, и к полудню пламя только усилилось. Возгорание удалось устранить поздно вечером.

Чиновники еще не предоставили информацию о погибших и раненых, а также не прокомментировали причину пожара, отмечают репортеры.

По информации корреспондентов VOA, рынок Балогун раскинулся на множество кварталов Лагоса. Он известен как одно из лучших мест в городе, где можно купить нигерийские ткани, одежду и обувь.