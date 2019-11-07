Обнинск, Калужская область, , 13:45 — REGNUM У входа в турникетный павильон железнодорожной станции Обнинское Московской железной дороги сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции были задержаны два жителя Москвы 38 и 33 лет и 31-летняя уроженка города Касимова Рязанской области. Об этом 7 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском линейном отделе МВД России на транспорте.

В ходе досмотра у задержанных нашли 28 свертков с героином общей массой почти 40 граммов, которые злоумышленники приобрели у неустановленного лица в Москве, чтобы перепродать в Калужской области. В результате обыска по месту проживания задержанных было обнаружено около 3,64 грамма героина, а также весы для фасовки наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц». В настоящее время подозреваемые находятся под арестом, им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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