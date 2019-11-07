Новороссийск, Краснодарский край, , 12:38 — REGNUM Три человека из числа пострадавших во время пожара на новороссийской нефтебазе «Грушевая» находятся в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

«Пять пострадавших, три тяжелые, везут в городскую больницу», — цитирует агентство заявление источника в надзорном ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, пожар на нефтебазе в Новороссийске произошел утром 7 ноября. Возгорание произошло в одном из резервуаров во время ведения там огневых работы. В тушении принимали участие более 90 человек.

Пожар был ликвидирован.

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