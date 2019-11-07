Москва, , 12:23 — REGNUM Уголовное дело по факту отравления детей, которые следовали на поезде по маршруту «Владикавказ — Москва» из санатория в Минеральных водах, возбудил Следственный комитет России (СКР). Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР.

«Следственными органами ММСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту отравления детей, следовавших в поезде сообщением «Владикавказ — Москва», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время следствие установило, что группа из 44 детей возвращалась из Минеральных вод в Москву и вечером 6 ноября восемь человек из их числа сообщили об ухудшении самочувствия сопровождающему, после чего им была оказана помощь медицинским работникам на станции «Россошь».

Затем с этими же симптомами обратился ещё 21 ребенок и по прибытии в Москву было госпитализировано 29 детей.

«Следствием организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении пресс-службы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в головном офисе российской сети гипермаркетов и супермаркетов «Лента» порядка 60 человек почувствовали недомогание после обеда в служебной столовой и обратились к врачу.