Самара, , 12:19 — REGNUM Несколько десятков коттеджей и школа-интернат остались без холодного водоснабжения из-за технологического сбоя на водопроводной линии в Самаре. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба коммунального предприятия «РКС-Самара».

По словам специалистов компании, авария произошла на 1 линии 9 просеки на водопроводе диаметров 300 мм.

Отмечается, что аварийно-спасательная техника работала в стесненных условиях из-за того, что на месте пролегания водопроводной линии было построено капитальное строение, что категорически запрещено.

Специалисты коммунального предприятия, были вынуждены работая круглосуточно, оперативно менять схему водоснабжения, и делать несколько перемычек и переврезок,

В первую очередь был подключена школа-интернат.

Отмечается, что в настоящее время водоснабжение восстановлено полностью.