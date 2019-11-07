Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении водителя, который наехал на полицейского, а те пустились в погоню со стрельбой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ЧП произошло накануне, 6 ноября, около 20:15. В полицию сообщили, что на перекрестке Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова посреди дороги стоит Volkswagen, водитель которого ведет себя «неадекватно» и требования правоохранителей не выполнял.

Когда его попросили предъявить документы, но попытался скрыться на авто. Полицейские сели в служебную машину и погнались следом. На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца им удалось остановить «неадекватного водителя», но когда правоохранители подошли к его машине, он привел ее в движение и наехал на одного из сотрудников — сломал ему лодыжку, так что потом его пришлось госпитализировать.

Полицейские открыли огонь из табельного оружия. Это не помогло: машину без водителя обнаружили около 21:20 у дома № 21 по улице Пионерстроя. Тем не менее, задержать нарушителя все же удалось позднее. Им оказался 35-летний житель Петербурга. По предварительной информации, он был за рулем в наркотическом опьянении.

«В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — добавили в Главке. ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.