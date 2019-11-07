Токио, , 12:13 — REGNUM Учения самолетов, которые проводили военно-воздушные силы (ВВС) США в Японии, приостановлены из-за инцидента с учебной ракетой. Об этом сообщило 7 ноября на своей странице в Twitter руководство ВВС США в Японии.

«Командование серьезно относится к безопасности, и авиабаза Мисава приостановила учения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее истребитель США F-16 в ходе тренировочного полета сбросил учебную ракету за пределами границ, установленных для учений. Ее потом нашли в одной из деревень. Информация о пострадавших не поступала.

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