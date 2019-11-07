Зерноград, Ростовская область, , 12:07 — REGNUM В Ростовской области ухода ребёнок ушёл из детского сада. Произошло это по недосмотру воспитателей, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

ЧП произошло в Зернограде. Местная жительница привела сына в детский сад и передала его воспитателю группы. Однако ребёнок оказался без присмотра и «сам беспрепятственно ушёл через оставленную открытой калитку». Найденный ребёнок был передан сотрудникам полиции, затем — матери.

«Должностные лица, не обеспечившие безопасные условия присмотра и ухода за ребёнком, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности в виде штрафа», — уточнили в ведомстве.

Сумма штрафа не указана.