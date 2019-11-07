Ровно, Украина, 7 ноября 2019, 12:03 — REGNUM Утром во дворе одного из частных домов Ровно прогремел взрыв, сообщило 7 ноября информационное агентство УНИАН со ссылкой на свои источники.
Сотрудники полиции установили, что неизвестный бросил гранату во двор дома, принадлежащего 55-летнему экс-депутату Ровенского горсовета Владимиру Рабинюку.
Взрыв повредил фасад здания, окно и входную дверь. Дочь экс-чиновника, проживающая в доме, не пострадала.
В полиции отметили, что это не первый случай в городе, когда злоумышленники бросают гранаты во дворы горожан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Стрый Львовской области в подъезде одного из жилых домов взорвалась граната. Никто не пострадал.
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