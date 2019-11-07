Великий Новгород, , 11:52 — REGNUM В Новгородской области дорожные службы в ночь на 7 ноября ликвидировали разрушения на трёх участках дорог, размытых дождевым паводком. Как сообщили ИА REGNUM в «Новгородавтодоре», это участок дороги Шишково — Намещи в Демянском районе, а также два участка дорог в Пестовском районе — Устюжна — Валдай и Охона — Заюлино — Муравьёво — Сахино.

При этом зафиксированы новые разрушения.

«Всего в настоящее время подтопленным остается 41 участок дорог», — сообщили в «Новгородавтодоре». Это дороги в Валдайском, Демянском, Крестецком, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Любытинском, Окуловском, Парфинском, Пестовском, Старорусском и Шимском районах.

На пяти участках автомобильных дорог установлены предупреждающие знаки, движение транспортных средств не приостановлено. Это 46-й км дороги Яжелбицы — Демянск — Старая Русса — Сольцы (у деревни Чёрный ручей в Демянском районе), 15-й км дороги Крестцы — Старое Рахино (Крестецкий район), участок дороги в районе деревни Мытно на дороге Новоселицы — Папоротно (Новгородский район), 8-й км дороги Васильково — Новинка (Любытинский район) и 3-й км дороги «Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки» — Гостеж (Старорусский район)

На остальных участках вводится прекращение движения до понижения уровня воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на большинстве размытых дорог введено ограничение движения транспортных средств до 12 ноября. В Новгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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