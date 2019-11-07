Ярославль, 7 ноября 2019, 11:45 — REGNUM Причиной издевательств над ребенком в детском саду № 236 Ярославля стало ненадлежащее неисполнение своих обязанностей как сотрудников детского сада, так и ответственных за это чиновников. Такой вывод сделал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин по итогам проведенной проверки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети появилось видео, где дети ходят ногами по девочке и пинают ее. По словам Михаила Крупина, произошедшее было не игрой, а актом агрессии к ребенку, только что пришедшему в детский сад.
Однако виноваты в произошедшем не только воспитатель и психолог, но и руководство детского сада и чиновники. Произошедшее уполномоченный назвал «системным сбоем»:
Речь идет не только о департаменте образования мэрии Ярославля, но и о региональном департаменте образования, который выдал лицензию детскому саду. Контрольных мероприятий после выдачи лицензии департамент не проводил. В своем заключении Крупин предложил меры по недопущению таких случаев в будущем. Свои меры должны принять и семьи.
Пока что известно только увольнении воспитательницы, которая написала заявление об уходе по собственному желанию. Свою проверку происшествия завершил и департамент образования мэрии Ярославля, однако его результаты не разглашаются в связи с расследованием уголовного дела Следственным комитетом.
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