Тверь, , 11:45 — REGNUM Третий энергоблок Калининской АЭС под Тверью обесточен после того, как во время проверки сработала защита блочного трансформатора. Сообщение об этом опубликовано 7 ноября на официальной странице станции в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что проверку оборудования и систем выполняли после завершения планового ремонта. После срабатывания защиты энергоблок временно отключили от сети.

«Реакторная установка разгружена в соответствии с технологическим регламентом», — отметили на АЭС.

Блочный трансформатор расположен вне здания энергоблока, он нужен для передачи выработанной электроэнергии в энергосеть. Изменений радиационного фона на АЭС и вокруг нее не зафиксировано, первый, второй и четвертый энергоблоки работают в штатном режиме. Третий энергоблок подключили к сети после планового ремонта 4 ноября.

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