Кабанский район, Бурятия, , 11:37 — REGNUM 7 ноября в акватории озера Байкал водолазы обнаружили тело пропавшей ранее женщины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, её нашли недалеко от места трагедии.

«Накануне мы обследовали район поиска, где была обнаружена лодка, квадрат площадью 100 на 150 метров, совершили 4 водолазных спуска на глубину до 3-х метров. Вся зона поиска разбита на квадраты, продолжаем обследование», — сообщил спасатель Дмитрий Дмитриев.

Отмечается, что погода существенно затрудняет работу водолазам — на поверхности озера образовался лёд толщиной до четырёх сантиметров. Кроме того, на глубине поискам мешает практически отсутствие видимости и густая растительность. Всего в работах, помимо добровольцев из числа местных жителей, задействованы шесть человек и три единицы техники.

Напомним, 4 ноября трое рыбаков, одна из которых женщина, выехали на моторной лодке из посёлка Исток Кабанского района Бурятии и не вернулись. Позже была найдена перевернувшаяся лодка и тело одного из рыбаков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне к поискам мужчины и женщины подключились водолазы. Помимо дна залива Сор Черкалово, где произошла трагедия, обследуется также береговая линия.

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