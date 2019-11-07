Москва, , 11:33 — REGNUM В Москве откусили часть щеки следователю-криминалисту Артёму К., сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл в караоке-клубе. Следователь занял место у барной стойки, однако спустя некоторое время к нему подошёл Муслим Г. и попросил уступить. В результате ссоры Артёма укусили в лицо, мужчина лишился части щеки.

Указано, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ). «Владельцу» места у барной стойки грозит до восьми лет лишения свободы.