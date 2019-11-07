Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:39 — REGNUM Нижнетагильскую мать, которая летом 2019 года задушила своего новорождённого сына, признали невменяемой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас женщину поместят в психиатрическую больницу, где ей предстоит принудительное решение. Диагноз матери выставили по результатам психиатрической экспертизы.

Тагильчанка не понесёт уголовной ответственности.

Инцидент произошёл в июле 2019 года. 23-летняя мать родила сына дома, задушила его, после чего выбросила в мусорку. Впоследствии тело погибшего нашёл бомж, после чего убийцу задержала полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве мать случайно убила во сне своего ребёнка. Полиция расследует уголовное дело по факту гибели двухмесячного ребёнка.

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