Рязань, , 11:28 — REGNUM Доследственную проверку начали правоохранительные органы по факту смертельного травмирования рабочего на стройке в Рязани, сообщили 7 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчина упал со строящегося многоэтажного дома на Московском шоссе.

Рабочий погиб вечером 6 ноября. По предварительным данным, он гражданин Республики Узбекистан, 1982 года рождения. На стройке мужчина выполнял функции разнорабочего.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также предстоит дать оценку ответственным лицам строительной организации на предмет соблюдения правил охраны труда.