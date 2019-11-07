Сидней, Австралия, , 11:25 — REGNUM Гражданина России, подозреваемого в убийстве человека, разыскивает полиция Австралии. Об этом 7 ноября сообщила АВС.

По данным журналистов издания, 6 ноября на строительной площадке в Сиднее был убит 76-летний предприниматель и ранен его 33-летний сын. В преступлении обвиняют российского гражданина Владимира К. Сообщается, что он скрылся в неизвестном направлении.

В полиции заявили, что для поисков были задействованы вертолеты и служебные собаки Отмечается, что у подозреваемого нет постоянного места жительства. Также имеются подозрения, что он был знаком с убитым.