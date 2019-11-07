Северск, Томская область, , 11:18 — REGNUM В Томской области следствие проводит проверку по факту избиения врача скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в областном следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 3 ноября житель Северска упал на улице, ему вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали смерть мужчины.

На место происшествия приехал родственник погибшего и стал требовать, чтобы погибшему оказали медицинскую помощь. После того, как врач скорой помощи сообщил о смерти мужчины, родственник избил медика.

Материал проверки был изъят из производства органов внутренних дел и передан в следственный отдел по ЗАТО г. Северск следственного управления. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года буйный пациент с топором напал на бригаду скорой медицинской помощи в Курске.

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