Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:16 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно прекратили выселение семьи должников, которая могли покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает ИА Znak.

Как заявили в пресс-службе УФССП РФ по Свердловской области, сейчас действия по выселению семейной пары приостановлены. Вместе с этим правоохранительные органы рассматривают вопрос о привлечении одного из должников к уголовной ответственности по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По информации источника агентства, супруг облил пристава бензином.

Как сообщало ИА REGNUM, семья угрожала покончить жизнь самоубийством, если их выселят. Пара заявляет, что их обманули мошенники, из-за чего и образовались долги по кредитам.

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