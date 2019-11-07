Ханты-Мансийск, , 11:10 — REGNUM В Югре 7 ноября угарным газом отравились 10 человек, в том числе 8 детей. Все они госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По предварительным данным, все пострадавшие являются членами одной семьи, проживающей в частном доме в Ханты-Мансийске. Коттедж отапливался с помощью бензогенератора, находившегося в подвальном непроветриваемом помещении.

Как полагает следствие, отравление семьи могло произойти в результате скопления газа в подвале и дальнейшего его попадания в жилые комнаты.

Департамент здравоохранения ХМАО сообщает, что четверо отравившихся газом находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро скоро будут выписаны. На данный момент всем им оказывается медицинская помощь.