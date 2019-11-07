Киев, , 11:11 — REGNUM Разыскиваемый в России мужчина был задержан украинскими полицейскими в аэропорту «Борисполь», но сумел сбежать, сообщили 7 ноября в пресс-службе национальной полиции Киевской области.

В отношении 51-летнего задержанного был составлен протокол. Во время транспортировки в следственный изолятор ему удалось сбежать от конвоиров.

Полицейские опубликовали фотографию подозреваемого и призвали всех, кто владеет информацией о местонахождении беглеца, сообщать в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники не пустили на Украину российскую актрису Маргариту Аброськину, запретив ей въезд на Украину на три года.

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