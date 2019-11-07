Новороссийск, Краснодарский край, , 11:08 — REGNUM Пожар на новороссийской нефтебазе «Грушевая» ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как рассказали в службе спасателей, пожар был потушен в 10:50 (мск).

«Работа перевалочного комплекса осуществляется в штатном режиме. На месте работает комиссия по установлению причин инцидента», — говорится также в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, возгорание в одном из резервуаров нефтехранилища началось утром 6 ноября во время ведения в огневых работу. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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