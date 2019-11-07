Самара, , 11:03 — REGNUM Крупную партию незадекларированных шуб задержали сотрудники Самарской таможни в аэропорту Оренбурга. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, 32 шубы были обнаружены в аэропорту Оренбурга в багаже гражданки Республики Казахстан.

По ее словам, все шубы она везла для личного пользования.

Отмечается, что сотрудники Самарской таможни определили, что данные меховые изделия не относятся к товарам, предназначенным для личного пользования.

По их словам, гражданка Казахстана 1988 года рождения, не заполнила пассажирскую таможенную декларацию и не предоставила документы, которые предусмотрены законодательством Евразийского экономического союза.

Шубы были изъяты. Сейчас товар проходит товароведческую экспертизу для выяснения их рыночной стоимости.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2. КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».