Стрый, , 11:01 — REGNUM В городе Стрые Львовской области в подъезде жилого дома взорвалась граната, сообщили 7 ноября в пресс-службе областной Национальной полиции Украины.

На место события немедленно выехали полицейские, следователи, кинологи и взрывотехники.

«Как установили правоохранители, на лестничной площадке между вторым и третьим этажами взорвалась граната, тип которой будет установлен во время проведения экспертизы. Пострадавших вследствие взрыва нет», — сказано в сообщении.

Полицейские ищут лиц, причастных ко взрыву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на окраине Киева неизвестный на мотоцикле забросил на крышу автомобиля бомбу. В результате взрыва пострадал бизнесмен, а также сопровождавшие его люди. Один мужчина скончался на месте.

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