Стрый, 7 ноября 2019, 11:01 — REGNUM В городе Стрые Львовской области в подъезде жилого дома взорвалась граната, сообщили 7 ноября в пресс-службе областной Национальной полиции Украины.
На место события немедленно выехали полицейские, следователи, кинологи и взрывотехники.
Полицейские ищут лиц, причастных ко взрыву.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на окраине Киева неизвестный на мотоцикле забросил на крышу автомобиля бомбу. В результате взрыва пострадал бизнесмен, а также сопровождавшие его люди. Один мужчина скончался на месте.
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