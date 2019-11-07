Новороссийск, Краснодарский край, , 11:00 — REGNUM Пожар на нефтебазе «Грушевая» в Новороссийске произошел утром 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МЧМ Краснодарского края.

По данным службы спасателей, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 9:04 (мск).

«В 09.20 по прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов», — говорится в сообщении от МЧС.

Сообщается, что пожар охватил площадь около 200 квадратных метров. На место прибыло 33 единицы техники, в тушении приняли участие 91 человек. По состоянию на 9:40 пожар был локализован.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС, возгорание произошло при проведении огневых работ в резервуаре. По предварительным данным, пострадало пять человек.