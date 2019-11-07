Уфа, , 10:48 — REGNUM В крупном ДТП в Башкирии погибла молодая женщина. Об этом 7 ноября сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Сообщается, что вечером 6 ноября в Уфимском районе на 10 км западного обхода Уфы столкнулись «Лада Приора», за рулем которой находилась жительница Авдона 1988 года рождения и грузовик «Рено», под управлением 60-летнего водителя из Пензенской области.

Отмечается, что девушка скончалась на месте ДТП. По предварительным информации, девушка ехала по второстепенной дороге.

В настоящий момент начато разбирательство.

Кроме этого сообщается, что за прошедшие сутки в Башкирии произошло тринадцать ДТП, в которых три человека погибли, еще двенадцать человек получили различные травмы.