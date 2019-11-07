Донецк, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 22 случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, сообщили 7 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ в общей сложности выпустили 25 мин калибра 120 мм, 27 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

В общей сложности украинские силовики выпустили 283 единицы боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Крутая Балка, Каштановое, Жабичево, Спартак, Донецк («Вольво-центр», терминал донецкого аэропорта, посёлок шахты «Трудовская»), Еленовка, Новоласпа, Коминтерново, Новая Таврия, Ленинское», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела боевиками ВСУ населённого пункта Ленинское погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР.

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