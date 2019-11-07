Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:42 — REGNUM Семейная пара из Нижнего Тагила (Свердловская область) угрожает покончить жизнь самоубийством из-за лишения жилья. Об этом сообщает АН «Между строк».

Супругов готовились выселить из квартиры дома по улице Дружинина. По словам пары, они стали жертвами мошенников, из-за чего сейчас и лишаются жилья.

После того как к семье пришли судебные приставы, жильцы стали угрожать тем, что покончат жизнь самоубийством. После этого к дому подъехали карета скорой помощи и два пожарных расчёта.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года семейная пара в Екатеринбурге напала на пристава. Позже обнаружилось, что супруг является нелегальным мигрантом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге завели дела на семью, напавшую на пристава