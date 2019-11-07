Уфа, , 10:38 — REGNUM Уехавший с места смертельного ДТП водитель грузовика вернулся и признал свою вину. Об этом 7 ноября сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По словам Динара Гильмутдинова, утром 7 ноября сотрудникам полиции поступила информация о том, что на 190 км автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе найден труп мужчины. По приезду на место происшествия стражи порядка выяснили, что погибший является 62-летний местным жителем.

Полицейские также установили, что мужчину мог сбить автомобиль. Они начали поиски транспортного средства.

Через полчаса к месту происшествия подъехал грузовик «ДАФ», которым управлял 55-летний житель соседнего государства. Он сообщил, что ехал в сторону Уфы. На дороге неожиданно появился мужчина, который, предположительно переходил дорогу в неустановленном месте.

Поскольку водитель не смог оперативно отреагировать на появление пешехода, то сбил местного жителя.

По словам водителя, он испугавшись последствий уехал с места аварии, но потом решил вернуться и все рассказать стражам порядка.

Отмечается, что в настоящий момент по данному факту начато разбирательство.