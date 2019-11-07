Вологда, , 10:32 — REGNUM Энергоснабжение 141 населенного пункта в страдающей от наводнения Вологодской области пока не восстановлено. Об этом губернатор региона Олег Кувшинников написал 7 ноября на своей странице «ВКонтакте».

"Без электричества еще остается 141 населенный пункт, где проживают почти 6 тыс. человек», — уточнил Кувшинников.

Он подчеркнул, что аварийно-восстановительные работы идут в круглосуточном режиме. Днем ранее электричества не было в 586 населенных пунктах, где живут более 28 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 13 муниципалитетах Вологодской области веели режим ЧС из-за аномальных осадков, аварий и подтоплений. В регионе выпали обильные осадки, некоторые реки вышли из берегов. Аварии на электросетях произошли из-за налипания на провода мокрого снега.

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