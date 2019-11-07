Хабаровск, , 10:36 — REGNUM В Хабаровске будут судить 20-летнего директора одной из торговых сетей, который брал деньги в кассе предприятия и проигрывал на интернет-тотализаторе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение в отношении юного директора, обворовавшего свою компанию.

Обвинение ему предъявлено по ч.4 ст. 160 УК РФ — «присвоение чужого имущества». Следователям обвиняемый объяснил, что ранее кто-то похитил из кассы 400 тыс. рублей. Поэтому и он решил периодически брать оттуда деньги и делать ставки на спортивном тотализаторе. Но ему не повезло и деньги он проиграл. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, директора хабаровской дизайнерской фирмы судят за обман японской корпорации. Директор обещал супруге ТОП-менеджера корпорации поставить в квартиру брендовую американскую мебель, но вместо нее поставил российский самодел. Ущерб составил более 4 млн рублей.