Новороссийск, Краснодарский край, 7 ноября 2019, 10:27 — REGNUM Пожар на нефтебазе в Новороссийске Краснодарского края произошёл утром 7 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 09:04. Первые подразделения пожарных прибыли к месту возгорания в 09:20.
В настоящее время тушение пожара продолжается — в нём задействованы более 90 человек.
По предварительным данным, пострадали пять человек, все отправлены в городскую больницу, сообщили «Кубанские новости».