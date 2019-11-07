Солсбери, Великобритания, , 10:28 — REGNUM Британские полицейские из графства Уилтшир задержали мужчину после обнаружения в кузове его грузовика 15 человек по подозрению в помощи по нелегальному въезду мигрантов в страну. Об этом 7 ноября сообщило управление местной полиции.

По данным правоохранителей, ими был получен сигнал от представителя общественности о «подозрительной деятельности, связанной с грузовиком» на трассе A350 около местечка Чиппенхем. Прибывшие на указанное место полицейские обнаружили в «задней части транспортного средства» 15 человек.

Также указывается, что, по данным полиции, всем этим людям больше 16 лет и один из них был отправлен в больницу после медицинского осмотра.

Кроме этого, сообщается, что один из числа обнаруженных мужчина в возрасте около 50 лет был отправлен в отделение полиции в Суиндон по подозрению в нелегальном въезде в страну.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 6 ноября вьетнамские полицейские провели задержание ещё одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов, тела которых были обнаружены в октябре Эссексе в кузове грозового автомобиля-рефрижератора.