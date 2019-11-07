Курган, , 10:10 — REGNUM Жители Кургана из микрорайонов Рябково, Заозёрный, Северный, Восточный всполошились вечером 6 ноября из-за звуков взрывов и грохота, которые раздавались весь вечер 6 ноября. Некоторые сообщили в паблике «Инцидент/Курган» о «ходящих ходуном» домах.

Власти столицы Зауралья не комментируют произошедшее. Однако пресс-служба Центрального военного округа сообщала накануне, что 6 ноября на авиаполигоне под Курганом пройдут учения, на которых истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 будут тренироваться наносить бомбовые удары по наземным целям.

В ходе учебно-тренировочных полётов было задействовано около 20 самолетов и более 100 человек лётного и инженерно-технического состава.