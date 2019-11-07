Рамалла , , 10:08 — REGNUM Во время рейдов на Западном берегу реки Иордан военными Израиля было арестовано 11 палестинцев, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба израильской армии.

«В течение ночи военнослужащие при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля арестовали на Западном берегу реки Иордан 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что арестованные еще подозреваются в причастности к беспорядкам с применением насилия по отношению, как к военным Израиля, так и к гражданскому населению.

Кроме этого, указывается, что военными в ходе рейдов были изъяты десятки тысяч шекелей, переназначенные для финансирования террористов и сообщается, что все арестованные переданы в контрразведку Израиля, где проводятся их допросы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября власти Израиля издали 16 указов о конфискации палестинских территорий на оккупированных землях Западного берега реки Иордан.