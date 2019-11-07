Великий Новгород, , 10:03 — REGNUM В Новгородской области продолжается ликвидация аварийных ситуаций на электросетях, которые произошли в ночь на 6 ноября из-за выпадения мокрого снега и налипания его на провода.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области, по состоянию на 7 часов утра 7 ноября остаются без электроснабжения пять муниципальных районов.

«В зоне отключения находится 71 населенный пункт, 562 дома, в которых проживает 1151 человек, в том числе 105 детей, социально-значимых объектов нет», — уточнили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на 13:00 6 ноября без света оставались более четырех тысяч жителей Новгородской области.

На восстановлении электроснабжения в регионе занято 80 человек и 19 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ливней и паводка остаются подтопленными территории 11 районов Новгородской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В половине районов Новгородской области — вода, в пяти районах нет света