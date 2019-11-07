Великий Новгород, , 10:02 — REGNUM По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, к утру 7 ноября в регионе остаются подтопленными территории 11 районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, подтопления зарегистрированы в 43 населённых пунктах, где находятся 150 жилых домов, в них проживают 295 человек.

Также подтоплены 654 приусадебных участка, 30 участков дорог, повреждено восемь деревянных мостов. К шести населённым пунктам по-прежнему нет проезда. Из подтопленных жилищ эвакуировано 70 человек.

Помимо наводнения, в регионе всё ещё идут восстановительные работы на электросетях. К утру 7 ноября оставались без электроснабжения 71 населённый пункт в пяти районах. В зоне отключения — 562 дома, в которых проживает 1151 человек, в том числе 105 детей, социально значимых объектов нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 6 ноября введён режим чрезвычайной ситуации.

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