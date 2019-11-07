Львов, Украина, , 09:59 — REGNUM Массовая драка украинских футбольных болельщиков с иностранцами произошла во Львове, пострадали двое из пресекавших драку полицейских. Сообщение об этом опубликовано 7 ноября на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

Потасовка произошла поздно вечером 6 ноября на Галицкой площади. В ней участвовали около ста человек: фанаты с Украины, из Германии и Франции. Они не только нанесли травмы полицейским, но и повредили два служебных автомобиля.

Задержаны 12 человек, четверо из низ оказались местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября двое жителей Украины были избиты в Польше. Конфликт произошел возле ночного клуба, поводом стала беседа приезжих на родном языке.

Читайте также: Жителей Украины избили в Польше за украинский язык — СМИ