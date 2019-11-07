Москва, , 09:50 — REGNUM Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Роману Ковалеву, который обвиняется в государственной измене. Об этом 7 ноября сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Ковалев останется под стражей до 5 февраля 2020 года, ему инкриминируют статью 275 УК РФ («Государственная измена»).

По данным издания, Ковалев вне поставленных ему задач мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, а результаты мог передавать в бельгийский Фон Кармановский институт. Сам Ковалев свою вину отрицает.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября из следственного изолятора был освобожден 75-летний ученый ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, который обвиняется в государственной измене. Кудрявцев провел в СИЗО год, и его состояние здоровья сильно ухудшилось. Именно поэтому было решено изменить ему меру пресечения.

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