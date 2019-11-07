Якутск, , 09:46 — REGNUM В здании мэрии Якутска 7 ноября проходят обыски — на этот раз в архитектурно-планировочном управлении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ЯСИА, обыски и оперативные мероприятия проводят сотрудники СКР по Якутии. Никаких комментариев изданию получить не удалось.

Руководит архитектурным управлением Алексей Корнилов. Весной 2019 года был задержан сотрудники управления Константин Степанов, который подозревался в получении взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, уже не раз в администрации Якутска проводятся следственные действия.

Архитектурно-планировочное управление находится ведомстве департамента градостроительства и земельных отношений городской мэрии, которое курировал бывший заммэра Василий Гоголев, также подозреваемый в получении взятки. Возбуждено уголовное дело — он находится в СИЗО.