Якутск, 7 ноября 2019, 09:46 — REGNUM В здании мэрии Якутска 7 ноября проходят обыски — на этот раз в архитектурно-планировочном управлении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации ЯСИА, обыски и оперативные мероприятия проводят сотрудники СКР по Якутии. Никаких комментариев изданию получить не удалось.
Руководит архитектурным управлением Алексей Корнилов. Весной 2019 года был задержан сотрудники управления Константин Степанов, который подозревался в получении взятки.
Как сообщало ИА REGNUM, уже не раз в администрации Якутска проводятся следственные действия.
Архитектурно-планировочное управление находится ведомстве департамента градостроительства и земельных отношений городской мэрии, которое курировал бывший заммэра Василий Гоголев, также подозреваемый в получении взятки. Возбуждено уголовное дело — он находится в СИЗО.