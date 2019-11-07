Великий Новгород, , 09:50 — REGNUM Паводок, вызванный сильными ливнями, продолжается в Новгородской области.

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, на 7 часов утра четверга, 7 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона.

«Подтопления зарегистрированы в 43 населенных пунктах, где находятся 150 жилых домов, проживают в них 295 человек, также подтоплены 654 приусадебных участка, 30 участков дорог», — подсчитали в ведомстве.

Кроме того, водой повреждено восемь деревянных переправ, отсутствует сухопутный проезд к шести населенным пунктам, эвакуировано 70 человек.

Ликвидацией последствий паводка занято 177 человек и 67 единиц техники МЧС и других оперативных служб.

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