Одинцово, Московская область, , 09:44 — REGNUM В Одинцово сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотических средств. При себе у 32-летней местной жительницы было 23 свертка со светлым порошкообразным веществом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, химическая экспертиза подтвердила, что в свертках находится тяжелое наркотическое средство героин. Общий вес изъятого составляет 400 г. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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