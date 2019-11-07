Сан-Диего, США, , 09:44 — REGNUM Посетитель закусочной в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) устроил стрельбу, в результате чего погиб один из сотрудников заведения. Об этом сообщает телеканал NBC San Diego.

По данным полиции, в ночь на 7 ноября темнокожий мужчина пришел в кафе и попытался заплатить за еду фальшивой купюрой в $100. Он вышел из закусочной, но через некоторое время вернулся и открыл огонь по персоналу, убив одного человека и ранив двоих.

Мужчина, на вид которому около 30 лет, стрелял из легкого оружия. С сотрудниками кафе у него произошла перепалка, уточняют правоохранители. Подозреваемый в стрельбе пока не задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в США нередко происходят инциденты со стрельбой, в которых гибнут люди. Так, 1 ноября в штате Калифорния так погибли четыре человека.

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