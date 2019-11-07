Чапаевск, , 09:41 — REGNUM Мужчина, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки, предстанет перед судом в Самарской области. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, летом текущего года обвиняемый, угрожая убийством, на одной из улиц города Чапаевск изнасиловал ранее ему не знакомую девочку 2005 года рождения.

Отмечается, что следователи собрали достаточную доказательственную базу и направили уголовное дело в федеральный суд города Чапаевск для рассмотрения по существу.