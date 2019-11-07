Томск, , 09:30 — REGNUM В Томской области к длительным срокам заключения приговорили троих жителей села Кривошеино, ограбивших и пытавшихся убить пенсионерку. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

В марте прошлого года 35-летний организатор преступления с двумя односельчанами решили ограбить пенсионера. Они отправились к его дому, но налёт сорвался из-за того, что дверь предполагаемой жертвы оказалась заперта. Однако организатор не растерялся и предложил подельникам ограбить одинокую пенсионерку.

«Двое соучастников-исполнителей проникли в квартиру пенсионерки и, сбив её с ног, нанесли ей молотком несколько ударов по голове, после чего похитили имущество потерпевшей на общую сумму 12,5 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению», — отметили в СКР.

Женщина выжила, но лишь благодаря своевременно оказанной помощи. Организатор же не унимался, и уехав в село Григорьевка Чаинского района предложил местному жителю убить пенсионера в Кривошеино. Однако совершить задуманное не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

Грабителям предъявили обвинения в разбое и организации разбоя, покушении на убийство, организации покушения на убийство и другим статьям. Суд признал всех троих виновными и приговорил их к 16, 15 и 8 годам 1 месяцу колонии строгого режима.

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