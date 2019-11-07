Кемерово, , 09:28 — REGNUM Жизни известного кузбасского адвоката Сергея Учителя, на которого накануне, 6 ноября, было совершено покушение, в настоящее время ничего не угрожает, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР По Новосибирской области.

«Следствием установлено, что 53-летний задержанный является уроженцем города Находки, прилетел в Кузбасс якобы для поиска работы, проживал на съёмной квартире», — отметили в ведомстве.

Сейчас следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего. В том числе версия заказного убийства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кемеровская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту покушения на убийство адвоката Сергея Учителя.

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